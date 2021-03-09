В РФ подана заявка на регистрацию совместной с Китаем вакцины от COVID-19

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил о том, что в РФ была подана заявка на регистрацию вакцины от коронавируса нового типа, разработанной китайской компанией CanSinoBiologics и российской Petrovax.

Он отметил, что сейчас ожидается подтверждение со стороны соответствующих российских органов.

Дипломат проинформировал о том, что в настоящее время препарат проходит третью фазу клинических исследований. Также он сообщил о том, что уже есть "весьма положительные результаты", передает "Интерфакс".