Главная » Новости

В РФ подана заявка на регистрацию совместной с Китаем вакцины от COVID-19

В РФ подана заявка на регистрацию совместной с Китаем вакцины от COVID-19

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил о том, что в РФ была подана заявка на регистрацию вакцины от коронавируса нового типа, разработанной китайской компанией CanSinoBiologics и российской Petrovax.

Он отметил, что сейчас ожидается подтверждение со стороны соответствующих российских органов.

Дипломат проинформировал о том, что в настоящее время препарат проходит третью фазу клинических исследований. Также он сообщил о том, что уже есть "весьма положительные результаты", передает "Интерфакс".

1145 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!