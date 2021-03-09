Россия побила рекорд по экспорту продовольствия

Российский экспорт сельскохозяйственной продукции в прошлом году побил все рекорды, сообщает центр "Агроэкспорт" Министерства сельского хозяйства России.

По данным ведомства, в 2020 году за рубеж было поставлено 79 млн т сельскохозяйственной продукции и продовольствия на $30,7. Это на 20% превысило показатели 2019 года и в денежном, и в натуральном выражении.

Отмечается, что крупнейшими импортерами стали Китай, Турция и Казахстан, указано в сообщении.

В Минсельхозе объяснили рекордные поставки "высокими темпами развития" российского агропромышленного комплекса, передает РБК.