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В Дагестане зафиксировано очередное массовое отравление

В Дагестане зафиксировано очередное массовое отравление

Более 20 человек доставлены в городскую больницу Махачкалы с признаками отравления, сообщает Минздрав республики.

"Накануне в больницу Махачкалы с признаками пищевого отравления поступили 22 ребенка и двое взрослых. Всех их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже четвертый случай массового отравления в Дагестане с начала года. В январе подобное произошло в Буйнакске и Кизляре, а в феврале – в Каспийске.

Во всех трех случаях причиной массового отравления стала питьевая вода.

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Вестник Кавказа

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