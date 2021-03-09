Спутники "Дежурных по планете" из КБР отправят в реальный космос

В Кабардино-Балкарии сегодня будет дан старт космической программе "Сириус-2021", участники которой запустят в стратосферу четыре спутника и станут зрителями онлайн-трансляции запуска ракеты с космодрома "Байконур", - сообщили в пресс-службе Минпросвещения республики.

Программа станет заключительным этапом всероссийского конкурса по космонавтике "Дежурный по планете", в рамках которой в Нальчик приедут 130 школьников из 39 регионов России, которые в течение двух недель будут выполнять конкурсные задания: делать станции приема данных с метеорологических спутников, конструировать роботов, разрабатывать спутники и геоинформационные системы, работать с данными беспилотников и малых космических аппаратов, а также предлагать идеи для космических экспериментов.

20 марта "Дежурные по планете" будут дистанционно наблюдать за запуском ракеты с "Байконура", а 21 марта в стратосферу отправятся на ракете с полезной нагрузкой их спутники.

Завершится программа 24 марта.