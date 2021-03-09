В Армении еще 182 человека заразились коронавирусом

За сутки в Армении выявили 182 новых случая коронавируса.

Всего в республике инфицированы на 9 марта 175 198 человек, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Излечились 165 096 человек, умерли от осложнений коронавируса 3 232 пациента, за сутки - 7. Еще 832 пациента с коронавирусом умерли по другим причинам, за сутки - 7.

С начала пандемии в Армении провели 755 348 тестов на выявление коронавируса.