В Грузии выявили 139 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 139.
Общее число инфицированных достигло 273 137, сообщается на официальном сайте StopCov.
Выписаны за сутки 129 человек, за время пандемии - 267 015. Умерли за сутки 10 пациентов с коронавирусом, за все время - 3 601.
Показатель инфицирования за сутки составил 2,19%, за последние семь дней - 1,63%.
В карантине находятся 252 человека, в стационарах наблюдаются 1 383, в ковид-гостиницах остаются 114.
Вестник Кавказа
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