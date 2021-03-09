В Грузии выявили 139 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 139.

Общее число инфицированных достигло 273 137, сообщается на официальном сайте StopCov.

Выписаны за сутки 129 человек, за время пандемии - 267 015. Умерли за сутки 10 пациентов с коронавирусом, за все время - 3 601.

Показатель инфицирования за сутки составил 2,19%, за последние семь дней - 1,63%.

В карантине находятся 252 человека, в стационарах наблюдаются 1 383, в ковид-гостиницах остаются 114.