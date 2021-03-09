Военные медики, боровшиеся с коронавирусом в Абхазии, возвращаются в Россию

Из Абхазии после успешной борьбы с коронавирусом возвращается колонна военной техники Минобороны России.

"Мобильный госпиталь Минобороны России выполнил поставленные задачи по оказанию помощи населению Абхазии в борьбе с COVID-19 и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации в город Буденновск", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.

Колонне предстоит преодолеть более 600 км. Безопасность дорожного движения колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции ЮВО.

Российские военные медики - более 100 военнослужащих и более 30 единиц специальной военной техники - прибыли в Абхазию 20 октября 2020 года. В республике они провели 4,5 месяца и вылечили от коронавируса около 500 человек. Еще почти 4 тыс жителей Абхазии получили медпомощь от врачей Минобороны РФ.