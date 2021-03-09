В Армении завершено предварительное следствие по делу Манукяна

Следственный комитет Армении объявил о завершении предварительного следствия по делу Вазгена Манукяна, сообщает адвокат оппозиционера Арам Вардеванян.

"Это политическое дело, оно не имеет ничего общего с Уголовным кодексом в целом" – приводит слова Вардеваняна "Спутник-Армения".

Юрист напомнил, что в апреле-мае 2018 года те же органы не увидели преступления в преследовании и притеснении депутатов, в словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна "либо я буду премьер-министром, либо в Армении не будет премьер-министра".

Напомним, что лидера объединенной оппозиции Вазгена Манукяна обвиняют в озвучивании призывов к насильственному изменению конституционного строя в Армении.