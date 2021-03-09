Пенсионер из Волгограда приторговывал героином?

Полицейские задержали пенсионера, который хранил в своем частном доме в Волгограде крупную партию героина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В доме 67-летнего мужчины при обыске нашли более 656 г наркотика, которого хватило бы для изготовления несколько десятков тысяч разовых доз", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в особо крупном размере), следствие выясняет происхождение наркотика и цель его хранения мужчиной.