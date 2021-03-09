В Казахстане подорожает электроэнергия

Предельные тарифы на электроэнергию для производителей вырастут в Казахстане в связи с ростом затрат на производство электроэнергии. Согласно приказу от 14 декабря 2018 года, тарифы с 2020 по 2025 год были одинаковыми. Теперь Минэнерго Казахстана подготовило новый проект приказа, "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию" в котором предлагается предельные тарифы на электрическую энергию, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу, пишет Sputnik Казахстан.

Заявки на увеличение предельных тарифов от 37 энергопроизводящих организаций. При этом утвержденные предельные тарифы не покрывают затраты большинства производителей на топливо, возобновляемые источники энергии, импортные материалы, запчасти и оборудование.

Новые предельные тарифы на электричество начнут действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем их утверждения.