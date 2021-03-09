Армения отказалась сотрудничать с ЮНИСЕФ

Армянские власти приостановили мандат представительницы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марин Кларк-Хаттинг, поскольку методы ее работы проблематичны для страны, - сообщила пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян.

"Общие недостатки в методологии ее работы никоим образом не способствуют налаживанию сотрудничества, поэтому правительство Армении приняло решение приостановить деятельность Кларк-Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Армении. Постоянный координатор ООН и представители ЮНИСЕФ были проинформированы о решении", - отметила она, передает ТАСС.

Армянские власти заподозрили Кларк-Хаттинг в осуществлении шпионажа в пользу Азербайджана и Великобритании, и Ереван решил приостановить ее мандат, но дать этому дипломатическое объяснение, - написали накануне армянские СМИ.