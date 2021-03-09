Рекламу фастфуда могут ограничить в России

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил в Минздрав письмо с требованием ограничить рекламу фастфуда в России.

В своей просьбе он заявил, что места быстрого питания используют все рекламные инструменты для продвижения собственной продукции. По его мнению, посещение данных заведений стало "стилем жизни" для многих людей.

Петунин также напомнил о вреде фастфуда и серьезных последствиях для здоровья.

В связи с этим директор Института призвал запретить рекламу заведений в СМИ, интернете, на наружных уличных конструкциях, а также на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов.