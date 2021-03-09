Глава Минпросвещения: учителя сами решают, делать прививку от коронавируса или нет

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что вакцинация от коронавируса для учителей будет и дальше добровольной, пишет "Интерфакс".

Как отметил Кравцов, вакцина хорошо защищает от болезни и учителей, и учеников, но решать, прививаться или нет, нужно самостоятельно. Он добавил, что многие учителя уже привились от коронавируса.

Ранее в Минтруд поступил вопрос, об обязательности вакцинации для учителей и праве тех, кто не сделал прививку, по собственному желанию или из-за противопоказаний, работать с детьми.

Роспотребнадзор напомнил, что вакцинация против коронавирусной инфекции в России "является добровольной для всех категорий граждан, в том числе работников образовательных организаций".