Цены на птицу заморозят в России

Крупные производители мяса птицы и ритейлеры пришли к договоренности о том, что оптовые цены на тушку бройлера будут зафиксированы, сообщает источник "Коммерсанта".

По его словам, договоренность была заключена между членами Национального союза птицеводов (НСП) и Ассоциации компаний розничной торговли (АКРОТ). Срок соглашения – три недели.

"Обсуждаемый уровень отпускных цен, который может быть зафиксирован,— 145 руб за 1 кг тушки", - пишет издание, уточняя, что договоренность неформальная и не закреплена документально. Помимо этого она не распространяется на розничные цены.

В свою очередь, в АКРОТ этот вопрос комментировать отказались. По словам генерального директора НСП Сергея Лахтюхова, эта информация не соответствует действительности.