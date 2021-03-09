В Казахстане будет медаль в честь 30-летия независимости

Власти Казахстана утвердят юбилейную медаль в честь 30-летия независимости страны, проект указа президента подготовило министерство информации и общественного развития.

"Правительство Республики Казахстан постановляет внести на рассмотрение президента проект указа президента Республики Казахстан "О юбилейной медали в ознаменование 30-летия Независимости Республики Казахстан", - говорится в документе, передает Sputnik Казахстан.

Юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл" имеет форму правильного круга диаметром 34 мм и изготавливается из металла желтого цвета (латуни).

На лицевой стороне (аверсе) юбилейной медали расположена надпись "ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 30 ЖЫЛ". В нижней части юбилейной медали размещено изображение национального орнамента.

На оборотной стороне (реверсе) юбилейной медали в центральной части расположена надпись "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 30 ЖЫЛ", выполненная в четыре строки. Внизу и вверху надписи расположены элементы национального орнамента.

Юбилейная медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой шириной 32 мм и высотой 50 мм, обтянутой муаровой лентой цвета государственного флага Казахстана. Посередине ленты проходит вертикальная желтая полоса шириной 5 мм, края которой обрамлены полосками красного цвета шириной по 2 мм.

Представления к награждению юбилейной медалью президенту Казахстана вносят парламент, правительство, министерства, иные центральные государственные органы, а вручают ее казахстанцам и иностранцам, внесшим значительный вклад в развитие, становление государственности и укрепление суверенитета страны.