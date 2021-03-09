Эксперт рассказала, как удалить токсины из свежей зелени

Свежая зелень крайне полезна и содержит практически все микроэлементы, необходимые для организма, но не всегда этот товар соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям, предупредила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

"В прошлом году у нас 1,1% продукции не соответствовали требованиям, и прежде всего несоответствие отмечалось по повышенному содержанию нитратов", – сообщила она в интервью радио Sputnik.

Зелень, выращенная в необорудованных теплицах, может содержать яйца гельминтов, "это уже серьезная опасность для жизни и здоровья, потому что паразиты оказывают не только аллергическое воздействие, но и воздействие на внутренние органы: печень, почки и так далее", продолжила Раева.

Зелень, которая продается нарезанной в индивидуальной упаковке не всегда соответствует микробиологическим показателям.

Избавить зелень от токсичных элементов можно замочив ее в растворе соли или уксусе (одна столовая ложка на литр воды).

"При замачивании в раствор уходит до 30% нитратов, кроме того, всплывают на поверхность яйца гельминтов", - отметила специалист Роспотребнадзора.

Здоровым людям полезно употреблять ежедневно по 100-150 г свежей зелени.