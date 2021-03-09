Иран начинает строительство электростанции Сирик

В ближайшее время Тегеран начнет строительство электростанции Сирик в уезде Сирик провинции Хормозган, финансируемое Россией, - заявил сегодня министр энергетики Ирана Рза Ардаканиан.

"Россия подписала соглашение с Ираном о строительстве тепловой электростанции мощностью 1400 МВт в 2016 году, но проект застопорился из-за административных и финансовых проблем. Теперь российское правительство предоставило гарантию на ссуду в размере $1,4 млрд для финансирования строительства электростанции на юге Ирана", - цитирует Ардаканиана Иран.ru со ссылкой на новостной портал министерства энергетики Paven.

Общая стоимость проекта - $1,7 млрд, остальную сумму в $0,3 млрд предоставит правительство Ирана, - добавил министр энергетики.