На смену "Пламени" в войска поступит автоматический гранатомет "Балкан"

В скором времени на вооружение армии России начнет поступать противопехотный 40-миллиметровый гранатомет "Балкан" – он успешно прошел государственные испытания, - сообщил исполнительный директор АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" Александр Кочкин.

"Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооруженных сил РФ", - сказал он, отметив, что гранатомет предварительно прошел опытно-войсковую эксплуатацию, передает ТАСС.

Противопехотный гранатометный комплекс 6С19 "Балкан" – новейшая разработка в области отечественного гранатометного вооружения, он придет на смену 30-миллиметровым гранатометам АГС-17 "Пламя" и АГС-30 и позволит увеличить дальность стрельбы более чем на 25%, а мощность боеприпаса - в два раза по сравнению с нынешними штатными комплексами.