Фейки о росте цен могут стать уголовно наказуемыми - СМИ

В скором времени Госдума РФ рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания, разработанный депутатом от "Единой России" Анатолием Выборным, - пишут "Известия" со ссылкой на законодательную инициативу.

"Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка - распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита", - сообщил депутат, добавив, что наказание предусматривает для физлиц лишение свободы до трех лет или штраф в размере от 200 до 500 тыс рублей, для юрлиц размер штрафа может составить от 500 до 800 тыс рублей, - передает ТАСС.

Как пояснил Выборный, зачастую такие фейки размещают сами недобросовестные продавцы для создания ажиотажа вокруг товара, после чего из-за высокого спроса поднимают цены на него.

В ближайшее время законопроект планируется внести в Госдуму.