Жителей столичного региона ждут мороз и гололедица

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная с прояснениями погода и гололедица, - сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от 9 до 11 градусов мороза, а уже предстоящей ночью столбики термометров в городе могут опуститься до минус 21. На территории Подмосковья днем также ожидается от 8 до 13 градусов мороза, а в ночные часы может похолодать до минус 28 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с, атмосферное давление составит около 749 мм рт ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что тепло вернется в ЦФО лишь к середине марта.