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Суд Анкары зачитает приговор убийцам Андрея Карлова

Суд Анкары зачитает приговор убийцам Андрея Карлова

Сегодня второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям огласит приговор по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Всего по делу проходят 28 обвиняемых, среди которых и глава "террористической группировки фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхулла Гюлен, а также бывший госслужащий Шахин Согют, который, по версии следствия, якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата, - передает ТАСС.

Обвиняемым инкриминируются нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями, а произошедшее суд квалифицировал как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, стрелявший в него полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

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Вестник Кавказа

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