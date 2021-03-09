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Грипп и ОРВИ захватили четыре региона России

Грипп и ОРВИ захватили четыре региона России

В четырех регионах России наблюдается превышение порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает сайт Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации на 9 неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению был превышен в четырех субъектах", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Среди детей младшего возраста такого превышения не зарегистрировано, а вот среди детей в возрасте от 7 до 14 лет обнаружено превышение эпидемических порогов в одном субъекте России. Среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 16 субъектах страны.

Среди циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии, - добавили в ведомстве.

Регионы с превышенным порогом заболеваемости ОРВИ в сообщении не называются.

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Вестник Кавказа

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