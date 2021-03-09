Россия не торопится рвать дипотношения с Украиной

Призыв экс-посла Украины в США Валерия Чалого готовиться к разрыву отношений между Москвой и Киевом критически оценили в российском МИД.

"Подобные заявления свидетельствуют о стремлении найти оправдание развязанной киевским режимом войны против собственного народа", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитирует ее РБК.

Отношения всегда легко разорвать, однако выстроить их заново будет непросто, - напомнил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, приведя в пример опыт Грузии, которая с легкостью пошла на разрыв, и уже 12 лет не может восстановить отношения, хотя пыталась сделать это неоднократно.

В случае разрыва дипотношений у Киева возникнут проблемы с консульской поддержкой живущих в России украинцев, появятся сложности с поставками российского газа на Украину и обслуживанием АЭС, - отметил сенатор.

"В Киеве сейчас наступает час икс, и различные безумцы перешли в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, все еще связывающую Украину с Россией", - рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов, добавив, что в нынешней ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей.