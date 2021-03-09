США озаботились российским космическим оружием - СМИ

Военные США обеспокоены возможностями России и Китая, - заявил командующий Космическими силами Пентагона генерал-майор Джон Реймонд.

"Угроза очень серьезная … Как Китай, так и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности. Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники… У обеих стран есть возможности, которые вызывают обеспокоенность", - заявил Реймонд в интервью New York Times, передает РИА Новости.

Двумя месяцами ранее Космическое командование США заявило о новом испытании Россией ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах.