В Казахстане за сутки выявили 571 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрирован 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Лидирует по числу заболевших Алматы – в мегаполисе выявлено 118 новых пациентов, вслед за ним по числу новых инфицированных следует Павлодарская область (63 человека) и Нур-Султан (61 пациент), - передает Sputnik Казахстан.

А вот в Шымкенте и Кызылординской области за сутки не выявлено ни одного случая коронавируса.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 219 325 случаев COVID-19. Сутками ранее было зафиксировано 653 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.