Вильфанд: уже завтра в Европейскую Россию вернутся январские морозы

Жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья снова ждут серьезные погодные аномалии, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Уже завтра над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим… Давление резко возрастает и погода будет по-настоящему зимней. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся", - поведал Вильфанд, передает РИА Новости.

Так, жителей столичного региона завтра утром ждут 15-19 градусов мороза, днем температура воздуха поднимется до минус 10 градусов, а дальше мороз будет усиливаться – ночью до минус 21 градуса в Москве и минус 24 градусов по области, а в пониженных местах до 25-28 градусов со знаком минус. Дневные температуры будут по-прежнему около минус 10 градусов.

То же ждет и жителей других регионов центра Европейской России.

Единственным "теплым" местом останется Калининградская область, где дневные температуры будут около нуля, - добавил синоптик.