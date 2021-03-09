Американские конгрессмены потребовали новых санкций против "Северного потока-2"

Майкл Маккол, старший республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей США, вместе с несколькими однопартийцами призвал госсекретаря Энтони Блинкена ввести дополнительные санкции в отношении ряда организаций, которые могут быть связаны со строительством газопровода "Северный поток-2".

"Пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность выполнением планов администрации Байдена по санкциям в отношении "Северного потока-2", подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)", - говорится в письме законодателей, опубликованном на сайте комитета, цитирует "Интерфакс".

Конгрессмены привели список из 15 судов и ряда компаний, связанных с проектом, против которых не были введены американские санкции, и призвали сделать это как можно быстрее.

Конгрессмены призвали скорее представить Конгрессу проект новых санкций, не дожидаясь окончания 90-дневнего отчетного периода 17 мая, "учитывая сокращающееся окно до завершения строительства газопровода "Северный поток-2"".

Напомним, ранее Госдеп США перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку 2" российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус".