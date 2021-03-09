Руководство "Вектора" потребовало у ЕMA извиниться за слова о вакцине

Руководство российского центра "Вектор", создавшего российскую вакцину "Спутник V", потребовало у председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе извинений за ее слова о перспективе экстренного одобрения "Спутник V" в Австрии с "русской рулеткой".

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российской вакцины в Twitter, передает РИА Новости.

Ранее Виртумер-Хохе, одновременно являющаяся представителем австрийского агентства по вопросам здоровья, сделала такое заявление в эфире австрийского телеканала ORF, мотивируя его нехваткой данных о вакцинированных.

Как полагают создатели "Спутника V", европейцы "заслуживают беспристрастной экспертизы" препарата, а EMA не имеет права подобными заявлениями "подрывать доверие" к регуляторам тех 46 стран, которые уже одобрили российский препарат.