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В Кабардино-Балкарии введут в строй более 500 тыс кв м жилья

В Кабардино-Балкарии введут в строй более 500 тыс кв м жилья

В Кабардино-Балкарии до конца текущего года будет построено более 500 тыс кв м жилья по госпрограмме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы и правительства республики.

"В 2021 году по государственной программе "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения КБР" планируется введение в строй 513 тысяч квадратных метров жилья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за январь-февраль текущего года уже введена 21 тыс кв м, что на 10,6% превышает прошлогодние показатели, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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