Музыка Индии зазвучит в Ставрополе 10 марта
Участники музыкального проекта, посвященного индийской музыке "Раги Ганги", выступят в Ставрополе в галерее Паршин 10 марта.
Произведения индийской классики исполнят музыканты из Санкт-Петербурга Степан Христанов и Юрий Лебедев.
Они познакомят слушателей со звучанием старинного инструмента ситара и раскроют гармонию табла. "Будьте готовы зарядиться бодростью, утонуть в бесконечных звуковых волнах", - написали музыканты, анонсируя свое выступление в социальных сетях.
Вестник Кавказа
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