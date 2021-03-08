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Музыка Индии зазвучит в Ставрополе 10 марта

Музыка Индии зазвучит в Ставрополе 10 марта

Участники музыкального проекта, посвященного индийской музыке "Раги Ганги", выступят в Ставрополе в галерее Паршин 10 марта.

Произведения индийской классики исполнят музыканты из Санкт-Петербурга Степан Христанов и Юрий Лебедев.

Они познакомят слушателей со звучанием старинного инструмента ситара и раскроют гармонию табла. "Будьте готовы зарядиться бодростью, утонуть в бесконечных звуковых волнах", - написали музыканты, анонсируя свое выступление в социальных сетях.

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Вестник Кавказа

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