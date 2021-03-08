До конца года в Краснодаре заменят 83 старые остановки

До конца апреля текущего 2021 года власти Краснодара планируют заменить на новые за счет городского бюджета 33 автобусных и 50 трамвайных остановки – все они будут выполнены в едином стиле.

"Замену остановок мы выполняем в соответствии с утвержденным планом. В первую очередь, в него вошли те павильоны, которые неоднократно просили привести в порядок сами жители", - рассказала и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина, передает портал Юга.ру.

Менять остановки будут компании, победившие в конкурсе, они же будут отвечать за их содержание.

С начала года уже были заменены семь остановок, добавили в пресс-службе мэрии Краснодара.