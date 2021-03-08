Иран нарастил обогащение урана

МАГАТЭ представило доклад, в котором содержится информация о запуске на иранском подземном ядерном заводе в Натанзе третьего каскада современных центрифуг класса IR2m для обогащения урана.

Кроме того, продолжаются работы по установке четвертого каскада центрифуг с целью ускорения выработки обогащенного урана. Доклад еще не был опубликован официально, с его конфиденциальной версией ознакомилось Reuters.

Напомним, что более месяца назад, 2 февраля, Иран сообщил МАГАТЭ о начале эксплуатации в Натанзе двух первых каскадом центрифуг класса IR2m, вчетверо более производительных, чем прежде использовавшиеся в иранской ядерной программе центрифуги класса IR1.