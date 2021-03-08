Армен Саркисян получил предупреждение от оппозиции

Координатор оппозиционного «Движения за спасение родины» Ишхан Сагателян заявил сегодня, что ответственность за дальнейшие события в Армении ложатся на президента Армена Саркисяна.

Сагателян напомнил, что завтра глава Генштаба Оник Гаспарян по указу премьер-министра Никола Пашиняна лишится своих полномочий, и произойдет это исключительно потому, что Армен Саркисян предпочел избрать недеяние и не налагать вето на указ.

Оппозиционер пообещал, что завтра его движение представит новую стратегию борьбы за отставку Никола Пашиняна. При этом Сагателян отметил, что ничего существенного в планах оппозиции не изменится.

«Движение за спасение родины», по его словам, готово в любой момент провести переговоры с Пашиняном по поводу программы его ухода с премьерского поста, пишут армянские СМИ.