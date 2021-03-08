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Армения выдворяет главу республиканского бюро ЮНИСЕФ за «некоторые ошибки»

Армения выдворяет главу республиканского бюро ЮНИСЕФ за «некоторые ошибки»

Как сообщили сегодня армянские СМИ, Армению сегодня экстренно покинула глава республиканского бюро ЮНИСЕФ Мэриэнн Кларк-Хаттинг. В самом бюро эту информацию никак не прокомментировали.

В МИД Армении подтвердили отъезд Кларк-Хаттинг, пояснив, что экстренность этого события связана с «некоторыми ошибками, допущенными ею в ходе возложенной миссии», передает Спутник-Армения.

При этом армянские дипломаты отказались уточнять, о каких именно ошибках идет речь.

Кларк-Хаттинг проработала в Армении менее года – только в июле она переехала в Ереван из Малайзии, где руководила местным бюро ЮНИСЕФ в течение четырех лет.

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Вестник Кавказа

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