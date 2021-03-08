Армения выдворяет главу республиканского бюро ЮНИСЕФ за «некоторые ошибки»

Как сообщили сегодня армянские СМИ, Армению сегодня экстренно покинула глава республиканского бюро ЮНИСЕФ Мэриэнн Кларк-Хаттинг. В самом бюро эту информацию никак не прокомментировали.

В МИД Армении подтвердили отъезд Кларк-Хаттинг, пояснив, что экстренность этого события связана с «некоторыми ошибками, допущенными ею в ходе возложенной миссии», передает Спутник-Армения.

При этом армянские дипломаты отказались уточнять, о каких именно ошибках идет речь.

Кларк-Хаттинг проработала в Армении менее года – только в июле она переехала в Ереван из Малайзии, где руководила местным бюро ЮНИСЕФ в течение четырех лет.