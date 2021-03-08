Власти согласились на компромисс с оппозицией в Грузии

Председатель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил сегодня, что власти готовы пойти на переговоры и компромисс с оппозицией, сославшись на «дедлайн», поставленный Грузии Евросоюзом по преодолению внутриполитического кризиса.

Напомним, что на прошлой неделе в Грузию прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель. Мишель заявил, что «Мечта» и оппозиционные партии обязаны прийти к компромиссу в двухнедельный срок, и он лично будет работать над достижением такого устраивающей всех в равной степени договоренности. Каковы будут действия ЕС, если кризис разрешить не удастся, глава Евросовета уточнять не стал.

«Мы все-таки думаем, что достигнем соглашения, поскольку, когда стороны садятся за стол переговоров, им приходится искать компромиссные предложения», - сказал Мдинарадзе, поблагодарив Шарля Мишеля за визит и готовность участвовать в переговорах, назвав его присутствие в стране гарантией контактов между властями и оппозицией.

«Думаю, через несколько дней, при всех вариантах, мы сядем за стол переговоров, и одной из гарантий этого является то, что Шарль Мишель, глава Европейского совета взял на себя медиацию в связи с этим вопросом», - приводит слова главы парламентской фракции «Грузинской мечты» Грузия Онлайн.

Также депутат выразил уверенность в том, что оппозиции не удастся уйти от мирных переговоров путем накачки информационного поля компроматом на правительство. «Сколько бы они ни представляли и ни использовали в качестве повода для ухода со стола переговоров записи с вырезанными и вставленными словами, добытые и смонтированные ДКБ в 2010-11 годах, в течение нескольких дней мы сядем за стол переговоров», - еще раз сказал он.

В то же время, Мамука Мдинарадзе не стал говорить о том, каковы будут компромиссные шаги со стороны правящей партии, ограничившись лишь замечание, что «Мечта» «уже представила за столом переговоров не одно компромиссное предложение, так как мы готовы продолжать переговоры, и у этого нет альтернативы».

Напомним, что оппозиционные партии отказываются признавать итоги осенних парламентских выборов, утверждая, что власти их сфальсифицировали и существенно завысили результаты «Грузинской мечты», благодаря чему партии удалось получить большинство мест в парламенте. В настоящая время оппозиция бойкотирует парламентские заседания и проводит регулярные митинги с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

Кризис усилился после того, как власти санкционировали арест Ники Мелия, главы партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».