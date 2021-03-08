Анастасия Ракова рассказала об исчезновении у нее антител после прививки «Спутником V»

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала на YouTube-канале «Антонимы» о том, что у нее уже нет антител от коронавируса, появившихся после вакцинации «Спутником V» полгода назад.

«У меня на сегодняшний день нет уже антител, но у меня есть Т-клеточный иммунитет. Лично у меня (у каждого по-разному) они сохранялись где-то около полугода», - сообщила Ракова.

При этом сразу после прививки титр антител от Covid-19 у нее составлял 1:3 200.

Также она отметила, что во вторую, осенне-зимнюю волну коронавирусом переболело втрое больше москвичей, чем в первую, весеннее-летнюю. Всего к настоящему времени прививки от Covid-19 получили свыше 700 тыс москвичей.