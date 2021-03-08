США опробуют лазерные пушки для истребителей
В Соединенных Штатах был изготовлен макет лазерной пушки воздушного базирования. Ею планируется оснащать истребители.
Система, получившая название Shield, будет протестирована летом, после поступления энергетической установки и системы управления лучом. Полноценные наземные испытания всего комплекса стартуют в 2024 году.
"Лазер должен уничтожать ракеты класса "земля – воздух" или "воздух – воздух", передает РИА Новости.
Согласно мнениям экспертов, для интеграции лазеров в боевые самолеты потребуются еще десятки лет, это связано с габаритами энергетических установок.
Вестник Кавказа
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