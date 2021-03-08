США опробуют лазерные пушки для истребителей

В Соединенных Штатах был изготовлен макет лазерной пушки воздушного базирования. Ею планируется оснащать истребители.

Система, получившая название Shield, будет протестирована летом, после поступления энергетической установки и системы управления лучом. Полноценные наземные испытания всего комплекса стартуют в 2024 году.

"Лазер должен уничтожать ракеты класса "земля – воздух" или "воздух – воздух", передает РИА Новости.

Согласно мнениям экспертов, для интеграции лазеров в боевые самолеты потребуются еще десятки лет, это связано с габаритами энергетических установок.