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В Карачаево-Черкесии возникла экстренная лавиноопасность

В Карачаево-Черкесии возникла экстренная лавиноопасность

Как экстренно сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Карачаево-Черкесии, по данным ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», в ближайшие три дня, 9-11 марта в горах республики будет лавиноопасно.

Республиканские спасатели предупредили, что сход лавин может сопровождаться такими ЧМ, как повреждение зданий, обрыв ЛЭП и линий связи, перекрытие автодорог, мостов и тоннелей, ранения и гибель людей.

В связи с этим рекомендовано в эти три дня не ходить в горы, а находясь в горах, наблюдать за погодой.

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Вестник Кавказа

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