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МОК не разрешил сыну Лукашенко возглавить НОК Беларуси

МОК не разрешил сыну Лукашенко возглавить НОК Беларуси

Результаты выборов президента НОК Беларуси не были признаны сегодня Исполкомом МОК, в связи с чем против белорусского олимпийского комитета были введены временные санкции.

«Не признавать избрание Виктора Лукашенко новым президентом НОК Белоруссии, а также Дмитрия Баскова – членом исполнительного комитета НОК Белоруссии», - постановил Исполком МОК.

Кроме того, Международный олимпийски комитет продлил отстранение НОК Беларуси от олимпийских мероприятий.

Напомним, что Виктор Лукашенко, сын президента Беларуси Александра Лукашенко, был избран президентом НОК республики 26 февраля. Прежде он работал первым вице-президентом Национального олимпийского комитета, в то время как с мая 1997 года до последнего времени его возглавлял сам Александр Лукашенко.

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Вестник Кавказа

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