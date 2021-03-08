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Председатель Конституционного суда Армении получил иск от уволенных советников

Председатель Конституционного суда Армении получил иск от уволенных советников

Как сообщили сегодня в пресс-службе Судебного департамента, председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян стал фигурантом иска, поданного его уволенными советниками.

Иск подали Грайр Гукасян, Григор Мурадян и Вардан Погосян, уточняет news.am. Они требуют от Диланяна, прежде всего, восстановить их в должности.

Также уволенные сотрудники Конституционного суда хотят, чтобы КС выплатил им среднюю зарплату за время вынужденного простоя.

Первое заседание по данному иску назначено на апрель.

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