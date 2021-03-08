Глава Минфина США сравнила американскую экономику с буквой «К»

Глава Минфина США Джанет Йеллен выразила сегодня уверенность, что одобренный Конгрессом проект поддержки американской экономики на $1,9 трлн не приведет к ее краху через неуправляемый рост инфляции.

«Я не думаю, что это произойдет… Мы не ожидаем нежелательных уровней инфляции», - заявила она в интервью MSNBC.

При этом министр обратила внимание на сходство динамики американской экономики с буквой «К», пояснив, что, пока одни отрасли перешли к восстановлению и росту, другие все еще падают.

Также Джанет Йеллен заверила американцев, что, даже если начнется существенная инфляция, у федеральных властей есть инструменты для ее подавления.