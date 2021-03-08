Камила Валиева заступилась за Этери Тутберидзе

Фигуристка Камила Валиева выступила сегодня в защиту знаменитого российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, охарактеризовав ее как крайне работоспособного и творческого профессионала, любящего свое дело.

«Она точно видит, какая музыка и какой образ подойдет тому или другому спортсмену, она живёт программами всех своих спортсменов, она нашла тренеров-единомышленников», - приводит ее слова La Personne.

Отдельно Камила Валиева подчеркнула, что Этери Тутберидзе «умеет работать всегда: днём и ночью, семь дней в неделю, 12 месяцев в году», признавшись, что не знает других тренеров по фигурному катанию, которые столько бы работали.