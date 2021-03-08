Семья в Кизилюртовском районе едва не стала жертвой природного газа

Как сообщили сегодня в экстренных службах Дагестана, в Кизилюртовском районе республики произошла авария – в одном из частных домовладений из-за утечки природного газа отравилась семья из шести человек.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на свои источники, точная причина утечки газа еще не установлена.

Среди отравившихся четверо – дети. Все шестеро сейчас находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.