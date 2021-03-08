"Архыз" обеспечит новые рабочие места Карачаево-Черкесии

До 2024 года на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Архыз" в Карачаево-Черкесии будет создано до 2 тыс новых рабочих мест, проинформировали в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

Сообщается, что уже зарегистрировано 36 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 15,06 млрд рублей, планирующих создать более трех тысяч мест размещения и 1,9 тыс новых рабочих мест до 2024 года.

В настоящее время на курорте работают пять гостиниц, коттеджный поселок на 844 места, а также один ресторанно-развлекательный комплекс и несколько иных объектов. В пресс-службе компании отметили, что потенциал курорта к 2035 году – это 70 км канатных дорог, 119 км горнолыжных трасс т и 24 270 мест размещения.

Напомним, что особая экономическая на Архызе была создана в 2010 году в соответствии с постановлениями правительства России, ее общая площадь составляет 19 544 га, передает ТАСС.