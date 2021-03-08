Анатолий Вассерман решил стать депутатом Госдумы

Знаменитый интеллектуал, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил сегодня в эфире радиостанции «Говорит Москва», что намерен баллотироваться в Государственную думу на осенних парламентских выборах.

При этом Вассерман все еще не решил, какую партию он хотел бы представлять. «Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно – это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем», - отметил он.

О том же самом Анатолий Вассерман сообщил в интервью блогеру Дмитрию Пучкову, уточнив, что не обязательно будет баллотировать от оппозиции, поскольку сейчас у него «нет концептуальных разногласий с правительством».