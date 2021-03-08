Главная » Новости

Израильтянка подарила роговицу умершего мужа раненому азербайджанскому воину

Израильтянка подарила роговицу умершего мужа раненому азербайджанскому воину

На прошлой неделе завершилась серия операций по восстановлению зрения раненому на фронте Второй Карабахской войны азербайджанскому воину-освободителю Арифу Гаджиеву. Зрение солдату с поврежденной роговицей удалось восстановить благодаря израильским врачам и пожертвовавшей роговицу недавно умершего 55-летнего мужа жительнице Израиля.

Имя женщины, подарившей роговицу глаза азербайджанскому воину, не называется. По информации Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, операция прошла в несколько этапов, с имплантацией окулярной линзы и пересадкой донорской роговицы.

Благодаря этому зрение прооперированного глаза восстановилось, способность видеть выросла на 20%. Таким образом, теперь Ариф Гаджиев будет смотреть на мир глазом брата-израильтянина.

1035 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!