Израильтянка подарила роговицу умершего мужа раненому азербайджанскому воину

На прошлой неделе завершилась серия операций по восстановлению зрения раненому на фронте Второй Карабахской войны азербайджанскому воину-освободителю Арифу Гаджиеву. Зрение солдату с поврежденной роговицей удалось восстановить благодаря израильским врачам и пожертвовавшей роговицу недавно умершего 55-летнего мужа жительнице Израиля.

Имя женщины, подарившей роговицу глаза азербайджанскому воину, не называется. По информации Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, операция прошла в несколько этапов, с имплантацией окулярной линзы и пересадкой донорской роговицы.

Благодаря этому зрение прооперированного глаза восстановилось, способность видеть выросла на 20%. Таким образом, теперь Ариф Гаджиев будет смотреть на мир глазом брата-израильтянина.