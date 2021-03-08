В Грузии создано новое политическое движение против Иванишвили

Грузинская оппозиционерка Элене Хоштария сообщила сегодня, что создала новое политическое движение «Дроа», в переводе на русский ближе всего по смыслу выражение «настало время». По словам Хоштария, движение станет партией к ближайшим парламентским выборам.

Движение будет заниматься раскрытием коррупционных схем, преследованием насильников и фальсификаторов выборов, а также борьбой с клановой системой, непотизмом, контактами с РФ и «всеми видами несправедливости».

«Мы теряем государственные институты. Для нас не существует суда, где можно было бы защитить себя. Прокуратура выполняет желания Иванишвили. Полиция получает политические задания. Служба государственной безопасности занята шантажом и контролем людей», - перечислила Хоштария основные проблемы грузинского государства в программном заявлении «Дроа».

Также она назвала парламент «96 субъектов для восхваления одного человека», имея в виду, опять же, экс-премьер-министра, негласного лидера Грузии Бидзину Иванишвили. «Государственная пропаганда постоянно пытается убедить, что коррупция, бедность, бесперспективность и оккупация – это наша судьба. Мы должны это поменять своими усилиями, настало время показать властям, что мы не будем с этим мириться», - заключила оппозиционерка.

Элене Хоштария пообещала, что «Дроа» не оставит без защиты всех, кто борется в Грузии за своим права, права семьи, деревни, города, района. Команда движения будет представлена к концу месяца, добавила она.