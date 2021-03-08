В Приэльбрусье впервые пройдет горный фестиваль воздушных шаров

В пятницу, 12 марта, в Приэльбрусье стартует первый горный фестиваль воздушных шаров, который организует житель Нальчика Александр Толстокоров, победивший на форуме "Машук" в 2019 году.

Фестиваль, который должен был пройти год назад, но из-за пандемии нового коронавируса был перенесен на год, соберет аэродизайнеров из многих российских регионов – они покажут свои таланты в изготовлении из воздушных шаров скульптур, арок, букетов, космических композиций и других фигур, сообщает РИА "Кабардино-Балкария".

Все устройства и материалы предоставят спонсоры, они же подготовили призы победителям, а в судейскую коллегию вошли авторитетные специалисты по дизайну, включая Елену Мошникову - идейного вдохновителя фестиваля, - говорится в сообщении.