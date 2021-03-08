Армянский депутат назвал дураками участников митинга в поддержку Пашиняна

Независимый депутат армянского парламента Геворк Петросян прямо назвал сегодня дураками людей, пришедших на митинг в поддержку Никола Пашиняна на прошлой неделе.

Петросян сказал, что хотел бы не использовать такие слова, однако понял, что не сдержится в оценках избирателей, после того, как одна из пришедших на митинг признала Шушу азербайджанским городом, каким его признает весь мир, включая официальный Ереван.

«Она осталась безнаказанной. Это вина Никола Пашиняна», - заявил депутат, призвав наказывать людей за озвучивание в Армении международно признанных фактов о территориях Азербайджана.

Также Петросян добавил, что Пашинян немногим лучше своих сторонников, ведь обвинение главы Генштаба Оника Гапспаряна в выполнении приказа одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президента Сержа Саргсяна указывает на отсутствие у Пашиняна реальной власти.

«Ты такой ноль, что Оник Гаспарян выполнил приказ человека, который на данный момент не занимает никакой должности», - приводит слова депутата news.am.