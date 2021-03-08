Эпилептик устроил ДТП в Алматы

Сегодня в Алматы произошло ДТП, причиной которого стал эпилептический приступ у водителя Toyota – на пересечении улиц Бродского и Козакова он врезался в BMW.

Как пишет Спутник-Казахстан, проехав перекресток, водитель Toyota почувствовал начало припадка, но не успел ничего сделать, как потерял сознание, в результате чего его машина свернула на полосу встречного движение, произошло лобовое столкновение в BMW.

Поскольку припадок продолжался, водитель BMW и прохожие достали водителя Toyota из машины, разбив боковое стекло, виновник аварии был госпитализирован.