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Эпилептик устроил ДТП в Алматы

Эпилептик устроил ДТП в Алматы

Сегодня в Алматы произошло ДТП, причиной которого стал эпилептический приступ у водителя Toyota – на пересечении улиц Бродского и Козакова он врезался в BMW.

Как пишет Спутник-Казахстан, проехав перекресток, водитель Toyota почувствовал начало припадка, но не успел ничего сделать, как потерял сознание, в результате чего его машина свернула на полосу встречного движение, произошло лобовое столкновение в BMW.

Поскольку припадок продолжался, водитель BMW и прохожие достали водителя Toyota из машины, разбив боковое стекло, виновник аварии был госпитализирован.

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Вестник Кавказа

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